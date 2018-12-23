Вибори в ОТГ: БПП заявив про лідерство їхніх кандидатів у 40% громад

Відбулися перші вибори у 78 ОТГ в 13 областях України, фото — Твіттер

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«Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявив про лідерство їхніх кандидатів у 40% громад на виборах у 78 новостворених об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

У БПП посилаються на результати екзит-полів, повідомили 23 грудня у прес-службі партії.

«За даними екзит-полів, проведених партійними штабами, понад 40% кандидатів на посади голів ОТГ лідирують за попередніми результатами. Йдеться про кандидатів від партії або самовисуванців, яких підтримала наша партія», — йдеться у повідомленні.

Згідно з цими даними найбільшу підтримку кандидати від БПП здобули у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Тернопільській областях.

О 20.00, коли дільниці закрилися, БПП розпочав паралельний підрахунок голосів у 69 сільських і селищних ОТГ, де голови та депутати обирались за мажоритарною системою, а також у 9 міських ОТГ, де депутатів обирали за пропорційною системою.

У політсилі також поінформували про випадки порушень та інцидентів, які помітили її спостерігачі.

Зокрема, на одній із найбільших виборчих дільниць у Дядьковицькій ОТГ Рівненського району, де сьогодні проводилися вибори місцевих голови та депутатів, зникло світло. Біля скриньок відразу утворився натовп з невідомих, однак на вимогу спостерігачів від БПП було увімкнено ліхтарик. За п’ять хвилин електропостачання було поновлено.

Сьогодні відбулися перші вибори у 78 новостворених ОТГ у 13 областях України. Обирали депутатів і голів рад у дев’яти міських, 16 селищних, 53 сільських ОТГ. До складу цих ОТГ у 2018 році увійшли 345 місцевих рад.

Зокрема, такі вибори відбулися у Волинській (9 ОТГ), Дніпропетровській (1), Житомирській (6), Івано-Франківській (4), Київській (4), Кіровоградській (4), Львівській (5), Полтавській (3), Рівненській (3), Тернопільській (5), Хмельницькій (3), Черкаській (27), Чернівецькій областях (4).

За попередніми підрахунками, у цих виборах могли взяти участь приблизно 453 тис. виборців.