Ученые вычислили дату, после которой люди перестают выполнять новогодние обещания

Залогом успешного достижения цели является мотивация

https://racurs.ua/n116050-uchenye-vychislili-datu-posle-kotoroy-ludi-perestaut-vypolnyat-novogodnie-obeschaniya.html

Racurs.ua

Ученые вычислили роковую для силы воли человека дату.

До 12 января 2018 года большинство из проанализированных пользователей интернета придерживались обещаний, данных себе в новогоднюю ночь, сообщает news.com.au

Социальная сеть для спортсменов Strava проанализировала более 31,5 млн онлайн-активностей пользователей во всем мире в январе 2018 года.

«Кто-то решает бросить курить, кто-то — записаться в спортзал или перейти на здоровое питание. Но часто большинство из этих намерений не удается осуществить. Решительность людей тает еще до окончания января. Критической датой для большинства людей стало 12 января», — отметили авторы исследования.

Именно к этому времени многие пользователи успели отказаться от своих благородных, но спонтанных обязательств, принятых под влиянием момента — в новогоднюю ночь.

В компании напомнили, что залогом успешного достижения цели является мотивация.

Согласно данным исследования, проведенного в университете Скрантон, только 8% людей достигают своих новогодних целей, в то время как около 80% процентов не выполняют своих новогодних обещаний.

Научный журнал The Personality and Social Psychology Bulletin сообщил, что примерно 55% новогодних обязательств связанны со здоровьем.