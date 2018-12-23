Токсичные отношения: как пережить праздники

Токсичные отношения и новогодние праздники. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2204-toksichnye-otnosheniya-kak-perejit-prazdniki.html

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Несмотря на то, что нас с детства приучали излучать радость, любовь и доброту в новогодние праздники, многие прекрасно знают: для них этот период не несет ничего хорошего. Особенно близки к отчаянию те, в чьем окружении есть так называемые токсичные люди — общаться с ними нормально практически невозможно. Что же делать, если ситуация обязывает находиться с ними рядом — на корпоративе, за праздничным столом или в путешествии? Как не сделать сложившуюся ситуацию еще хуже — в первую очередь для себя?

И это тоже пройдет

Очень легко настроиться перед праздниками на негативный лад: вы начинаете думать, кого не хотели бы видеть, как этот человек несправедливо к вам относится, — все это приводит к отчаянию и даже панике. Здесь стоит вспомнить о том, что да, в течение недели или около того вам действительно придется общаться с неприятными людьми чаще, чем хотелось бы. Однако вскоре все это закончится и вы вернетесь к своей привычной жизни.

Думайте о том, что то, что вы переживаете сейчас, совсем не обязательно должно повториться снова. Жизнь меняется, возможно, уже к следующим новогодним праздникам ситуация будет выглядеть по-другому. Вы можете изменить динамику своих нездоровых отношений через общение, установление собственных границ или даже вообще прекратить их, если это будет необходимо. А сейчас просто постарайтесь максимально расслабиться и найти отдых там, где это будет возможно.

Не время для войны

К концу года многие подводят итоги и фокусируются на прошлых огорчениях и неприятных моментах в отношениях. Неудивительно, что после таких размышлений приходят мысли о том, что сейчас самое время для расплаты. Но лучше остановитесь и еще раз хорошенько подумайте. Выяснение отношений с родственниками или близким человеком во время праздников может ухудшить и без того печальную ситуацию.

Дело в том, что в этот период каждый из нас напряжен больше, чем обычно. И даже если очень хочется именно сейчас высказать все, что вы чувствуете, имейте в виду, что оппонент тоже может быть слишком напряжен и расстроен, чтобы поддержать адекватный диалог. Эмоциональный срыв не улучшит отношения в долгосрочной перспективе, а вот текущую ситуацию испортит окончательно.

Пережить праздники недостаточно

Однако здесь тоже важно не перегнуть палку: если вы настроитесь лишь на то, что надо принять страдания и молча, стиснув зубы пережить праздничные дни, то рискуете позже взорваться и наговорить такого, о чем впоследствии пожалеете. Это нормально — говорить людям о том, что вас что-то беспокоит, что у вас нет такого праздничного настроения, как хотелось бы.

Попробуйте отвлечься на что-то, для чего не нужна будет компания ваших близких. Погуляйте на природе, помедитируйте или сходите в церковь. Прекрасно помогает волонтерская деятельность, ведь когда вы думаете о нуждах других, мысли о своих проблемах уходят на второй план.

Вместо самобичевания — размышления

Вы наверняка мучите себя вопросами, что же вы сделали не так, за что вам такие отношения, как можно было этого избежать. Попробуйте вместо подобных мыслей порассуждать о том, как можно поработать над ситуацией в следующем году. Подумайте, какова именно ваша роль в динамике отношений и как ее изменить.

Подводить итоги нужно, но не в том ключе, какой это был отвратительный год со всеми его проблемами, а в том, каким бы вы хотели видеть лично себя в следующем году. Задумайтесь, что вы можете изменить в себе, а не в другом, чтобы жить более спокойной и мирной жизнью.

Перевод с английского: Людмила КРЫЛОВА

Источник: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/having-sex-wanting-intimacy/201812/4-tools-managing-toxic-relationships-over-the-holidays