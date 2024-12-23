Дональд Трамп погрожує забрати Панамський канал і купити Гренландію

https://racurs.ua/ua/n202450-zabraty-panamskyy-kanal-i-kupyty-grenlandiu-novi-plany-trampa.html

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Дональд Трамп погрожує забрати Панамський канал і купити Гренландію.

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США побудували Панамський канал у 1920 році й повністю передали контроль над ним Панамі у 1999-му. На нього припадає 2,5% світової морської торгівлі, а за рік через нього проходять до 14 тисяч суден.

Зараз Трамп розкритикував тарифи за користування каналом, а ще сказав, що Китай впливає на режим його роботи. Тож якщо Панама не дотримуватиметься «моральних і юридичних» принципів, США потребуватимуть повернути канал — «швидко і без питань».

Вітаємо у Каналі Сполучених Штатів, — так Трамп підписав згенеровану штучним інтелектом картинку Панамського каналу з американським прапором, що майорить на вітрі.

Також Трамп повернувся до теми купівлі Гренландії в Данії. Оголошуючи кандидатуру нового посла США в країні, Трамп заявив, що володіння і контроль над Гренландією — це «абсолютна необхідність для безпеки в усьому світі». Раніше Данія відмовляла Трампу в купівлі острова.

Ще у 2019 році Трамп задумався над ідеєю купівлі Гренландії, який належить Данії. Але тоді данські політики заявили, що Трамп має забути про цю ідею.

Відновлення інтересу до Гренландії пов’язане ще й з з тим, що недавно Трамп заявляв, що Канада має стати 51-м штатом США.