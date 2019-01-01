Новогоднее чудо в Магнитогорске: под завалами через полутора суток после взрыва нашли живым младенца (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116343-novogodnee-chudo-v-magnitogorske-pod-zavalami-cherez-polutora-sutok-posle-vzryva-nashli-jivym.htmlRacurs.ua
В Магнитогорске на месте взрыва жилого дома утром 1 января нашли живым 10-месячного младенца.
О находке рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России.
Спасатели услышали плач, который раздавался из-под завалов. По их словам, ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло закутан.
Из-под завалов достали 10-месячного Ивана Фокина из квартиры № 325.
Мама мальчика жива. Она приехала в больницу и узнала своего сына. Состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое: серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. Его отправят на лечение в Москву.
За сутки из-под завалов извлечены тела семи погибших, они идентифицированы.
Неизвестной остается судьба 35 человек. Кроме Ивана Фокина, удалось спасти пять человек, в том числе ребенка.
Кроме того, спасатели Челябинской области сообщили, что среди граждан, разыскиваемых после обрушения подъезда, есть украинка. В списке пропавших без вести находится 32-летняя Татьяна Антипова. Уроженка Шепетовки жила в этом доме с 2003 года.
Напомним, что взрыв в Магнитогорске раздался утром 31 декабря. Он вызвал обвал перекрытий подъезда 10-этажного жилого дома и полностью разрушил 26 квартир.