Новогоднее чудо в Магнитогорске: под завалами через полутора суток после взрыва нашли живым младенца (ВИДЕО)

На месте взрыва в Магнитогорске, фото — "Медуза"

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Racurs.ua

В Магнитогорске на месте взрыва жилого дома утром 1 января нашли живым 10-месячного младенца.

О находке рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

Спасатели услышали плач, который раздавался из-под завалов. По их словам, ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло закутан.

Из-под завалов достали 10-месячного Ивана Фокина из квартиры № 325.

Мама мальчика жива. Она приехала в больницу и узнала своего сына. Состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое: серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. Его отправят на лечение в Москву.

За сутки из-под завалов извлечены тела семи погибших, они идентифицированы.

Неизвестной остается судьба 35 человек. Кроме Ивана Фокина, удалось спасти пять человек, в том числе ребенка.

Кроме того, спасатели Челябинской области сообщили, что среди граждан, разыскиваемых после обрушения подъезда, есть украинка. В списке пропавших без вести находится 32-летняя Татьяна Антипова. Уроженка Шепетовки жила в этом доме с 2003 года.

Напомним, что взрыв в Магнитогорске раздался утром 31 декабря. Он вызвал обвал перекрытий подъезда 10-этажного жилого дома и полностью разрушил 26 квартир.