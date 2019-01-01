В Москве в новогоднюю ночь обрушился мост, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Последствия инцидента, фото: censoru.net

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В парке Горького в Москве в новогоднюю ночь обрушился деревянный пешеходный мост, установленный на ледовом катке.

В результате инцидента пострадали как минимум 13 человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэрию Москвы.

Видео момента крушения моста показывают, что он упал во время звучания гимна России на словах «слався отечество». Сооружение, скорее всего, не выдержало веса людей, которые в значительном количестве на нем собрались.

Официальные источники сообщают, что людей с тяжелыми травмами среди пострадавших нет. В то же время некоторые российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о пострадавших, госпитализированных в тяжелом состоянии.

Инцидент затронул только несколько квадратных метров катка, этот участок был огорожен. Работу катка не останавливали, на остальной территории продолжали развлекаться люди.

В мэрии Москвы отмечают, что причиной инцидента стала «техническая неисправность конструктивных элементов катка».

Напомним, в октябре в Приморском крае РФ рухнул стратегический мост. В результате часть региона оказалась фактически отрезанной от сообщения с остальными регионами Приморья. Инцидент произошел во время проезда по мосту грузовика. Также во время крушения пострадал легковой автомобиль.