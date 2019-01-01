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Нападение с ножом произошло на станции метро «Манчестер Виктория», фото: The Sun
В Британии вооруженный ножом мужчина набросился на пассажиров метро (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n116334-v-britanii-voorujennyy-nojom-mujchina-nabrosilsya-na-passajirov-metro-foto-video.htmlRacurs.ua
В британском городе Манчестер вооруженный ножом мужчина набросился на людей в метро.
В результате инцидента пострадали три человека, среди них офицер транспортной полиции. Нападавшего задержали, сообщает издание The Sun.
Инцидент произошел накануне Нового года в понедельник вечером на станции «Манчестер Виктория».
По сообщениям полиции, пострадавшие находятся в «серьезном», но не опасном для жизни состоянии.
Отмечается, что злоумышленник выкрикивал «Аллах». По словам свидетелей, в руках у него был большой кухонный нож, чтобы задержать нападавшего полицейским пришлось применить тазер (электрошоковое оружие нелетального действия) и перечный баллончик. После этого «шесть или семь» полицейских набросились на злоумышленника, рассказал журналистам один из очевидцев.
После нападения станцию заблокировали.
Напомним, в начале октября в столице Великобритании Лондоне вооруженный ножом мужчина набросился на пассажиров метро. По словам британских правоохранителей, в результате этого инцидента был ранен мужчина, его госпитализировали. В то же время свидетели инцидента сообщали о нескольких пострадавших.
Нападение произошло в вечерний час пик во время движения поезда недалеко от станции «Хакни Сентрал».