В Британии вооруженный ножом мужчина набросился на пассажиров метро (ФОТО, ВИДЕО)

Нападение с ножом произошло на станции метро «Манчестер Виктория», фото: The Sun

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В британском городе Манчестер вооруженный ножом мужчина набросился на людей в метро.

В результате инцидента пострадали три человека, среди них офицер транспортной полиции. Нападавшего задержали, сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел накануне Нового года в понедельник вечером на станции «Манчестер Виктория».

По сообщениям полиции, пострадавшие находятся в «серьезном», но не опасном для жизни состоянии.

Отмечается, что злоумышленник выкрикивал «Аллах». По словам свидетелей, в руках у него был большой кухонный нож, чтобы задержать нападавшего полицейским пришлось применить тазер (электрошоковое оружие нелетального действия) и перечный баллончик. После этого «шесть или семь» полицейских набросились на злоумышленника, рассказал журналистам один из очевидцев.

После нападения станцию заблокировали.

Напомним, в начале октября в столице Великобритании Лондоне вооруженный ножом мужчина набросился на пассажиров метро. По словам британских правоохранителей, в результате этого инцидента был ранен мужчина, его госпитализировали. В то же время свидетели инцидента сообщали о нескольких пострадавших.

Нападение произошло в вечерний час пик во время движения поезда недалеко от станции «Хакни Сентрал».