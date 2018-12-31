Как украинцы празднуют Новый год-2019 и Рождество

https://racurs.ua/n116333-kak-ukraincy-prazdnuut-novyy-god-2019-i-rojdestvo-opros.html

Racurs.ua

Большинство украинцев (64,5%) встретят Новый 2019 год дома в кругу своей семьи. Об этом стало известно из результатов опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.

Проведут новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников 17,5% опрошенных, 4% — будут праздновать в общественном учреждении или на улице. 4,5% заявили, что вообще праздновать не будут, а пойдут спать.

Средняя сумма, которую украинцы в этом году потратили на новогодний стол — 1 тыс. 752 грн.

Также опрос показал, что в 2019 году Рождество Христово 7 января будут праздновать 76% опрошенных, тогда как в 2017 году его праздновали 68,5% украинцев. Также 17% заявили, что празднуют Рождество и 25 декабря, и 7 января. Вообще не будут праздновать Рождество 8% украинцев, в 2018 году об этом заявили 5% опрошенных.

Опрос был проведен с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией территорий.

Напомним, что опрос показал, какое политическое событие украинцы считают самым главным в 2018 году.