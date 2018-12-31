Як українці святкують Новий рік-2019 та Різдво

https://racurs.ua/ua/n116333-yak-ukrayinci-svyatkuut-novyy-rik-2019-ta-rizdvo-opytuvannya.html

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Більшість українців (64,5%) зустрінуть Новий 2019 рік вдома в колі своєї родини. Про це стало відомо з результатів опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.

Проведуть новорічну ніч в гостях у друзів або родичів 17,5% опитаних, 4% — будуть святкувати в громадській установі або на вулиці. 4,5% заявили, що взагалі святкувати не будуть, а підуть спати.

Середня сума, яку українці в цьому році витратили на новорічний стіл — 1 тис. 752 грн.

Також опитування показало, що в 2019 році Різдво Христове 7 січня святкуватимуть 76% опитаних, тоді як в 2017 році його святкували 68,5% українців. Також 17% заявили, що святкують Різдво і 25 грудня, і 7 січня. Взагалі не будуть святкувати Різдво 8% українців, у 2018 році про це заявили 5% опитаних.

Опитування було проведено з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих Росією територій.

Нагадаємо, що опитування показало, яку політичну подію українці вважають найголовнішою в 2018 році.