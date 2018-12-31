Главное политическое событие 2018 года

https://racurs.ua/n116327-glavnoe-politicheskoe-sobytie-2018-goda-po-mneniu-ukraincev-opros.html

Racurs.ua

Главным политическим событием 2018 года украинцы считают объединение православной церкви и предоставление томоса об автокефалии. Об этом сообщил пресс-центр фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, ссылаясь на результаты опроса, проведенного вместе с социологической службой Центра Разумкова.

Объединение церкви и предоставления томоса главным событием назвали 24% опрошенных украинцев. 17% считают главным событием введение военного положения, 9% — нападение российских пограничников на украинские корабли в Керченском проливе, а 7% — продолжение войны.

Лишь 1% голосов набрали такие варианты ответа, как рост цен, безвизовый режим с Европейским Союзом, подготовка к выборам, митинг владельцев «евроблях» и приближение Украины к ЕС.

Главным политическим событием мира в 2018 году украинцы назвали протесты во Франции — 7% опрошенных, усиление санкций против России — 4%, протесты в Армении — 3%.

Опрос проводился с 19 по 25 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий. Опросили 2 тыс. 17 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не более 2,3%.

Напомним, что социологический опрос показал, что украинцы разочаровались во власти, но продолжают надеяться на лучшее будущее.