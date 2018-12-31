Новый год и Рождество в США: почему родители не дарят детям подарки

Новый год и Рождество в США

https://racurs.ua/n116326-novyy-god-i-rojdestvo-v-ssha-pochemu-roditeli-ne-daryat-detyam-podarki.html

Racurs.ua

В США все больше родителей не дарят своим детям подарки на Новый год и Рождество. Главная причина этому заключается в том, что современные дети уже не радуются новым игрушкам и вещам, их сложно удивить.

Вместо вещей многие родители стараются подарить своим детям впечатления, например, устраивают совместное путешествие или же получают вместе какой-то новый опыт. Идея заключается в том, чтобы вместе с детьми испытать эмоции и получить новые яркие впечатления, пишет Forum.Daily.

На эту тенденцию уже обратили внимание розничные торговцы. Крупные сети, такие как Best Buy, Apple и Nordstrom, теперь продают кулинарные мастер-классы, мастер-классы по фотографии и даже маникюру, чтобы привлечь покупателей, которые стремятся приобретать на праздники не вещи, а подарки-впечатления.

От традиционных материальных подарков для своих детей отказываются даже знаменитости. Например, актриса Мила Кунис в недавнем интервью заявила, что она не будет дарить детям подарки в этом году.

Эксперты утверждают, что замена материальных подарков на эмоциональный опыт дело довольно сложное. Ведь нужно придумать такое совместное времяпровождение, которое так увлечет ребенка или подростка, что он посчитает это отличным подарком. Родителям приходится бороться с многолетними традициями, поэтому до окончательного отказа от подарков еще далеко.

Напомним, что Новый год-2019 уже встретили в Австралии и Новой Зеландии.