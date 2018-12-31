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Ракурс
Новый год-2019 в Новой Зеландии и Австралии

Новый год-2019 встретили Новая Зеландия и Австралия (ФОТО, ВИДЕО)

31 дек 2018, 16:06
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Новый 2019 год уже шагает по нашей планете. Первыми его встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, они находятся в юго-западной части Тихого океана. После них Новый год встретила Новая Зеландия. В то время в Киеве было 13.00 31 декабря.

То есть разница во времени между Киевом и столицей Новой Зеландии Веллингтоном составляет 11 часов.

После Новой Зеландии встречу Нового года уже отпраздновала Австралия. Затем его встретят Япония и обе Кореи.

Новый год-2019 в АвстралииПоследними на планете 2019 год будут встречать американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. В Киеве в это время будет уже 13.00 1 января.

Новый год-2019 в Австралии

Новый год-2019 в Австралии

Новый год-2019 в Австралии. Фото: АР

Напомним, какую погоду прогнозируют украинцам на завтра, на первый день нового 2019 года.

Источник: Ракурс


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