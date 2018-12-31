Новый год-2019 встретили Новая Зеландия и Австралия (ФОТО, ВИДЕО)

Новый год-2019 в Новой Зеландии и Австралии

https://racurs.ua/n116324-novyy-god-2019-vstretili-novaya-zelandiya-i-avstraliya-foto-video.html

Racurs.ua

Новый 2019 год уже шагает по нашей планете. Первыми его встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, они находятся в юго-западной части Тихого океана. После них Новый год встретила Новая Зеландия. В то время в Киеве было 13.00 31 декабря.

То есть разница во времени между Киевом и столицей Новой Зеландии Веллингтоном составляет 11 часов.

После Новой Зеландии встречу Нового года уже отпраздновала Австралия. Затем его встретят Япония и обе Кореи.

Последними на планете 2019 год будут встречать американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. В Киеве в это время будет уже 13.00 1 января.

Напомним, какую погоду прогнозируют украинцам на завтра, на первый день нового 2019 года.