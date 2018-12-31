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Погода в Украине 1 января 2019 года

Погода в Украине на 1 января: ожидается переменная облачность, а на западе снег с дождем (КАРТА)

31 дек 2018, 15:25
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Погода в Украине 1 января 2019 года будет без осадков, синоптики прогнозируют переменную облачность в большинстве областей. Но на западе ожидается дождь с мокрым снегом. Также местами возможен туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет переменных направлений 3−8 м/с, в западных и северных областях юго-западный 7−12 м/с, на западе местами будут порывы 15−20 м/с.

Температура в западных областях, Житомирской, Винницкой, на юге Одесской области и в Крыму ночью и днем будет около 0°. В Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях ночью будет до -7−12°, а днем до -3−8° мороза. На остальной территории Украины ночью будет -2−7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Погода в Украине 1 января 2019 года. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитный фон в Украине 1 января будет спокойным, магнитных бурь не будет.

Скріншот: gismeteo.ua

Напомним, какую погоду обещают синоптики украинцам в новогоднюю ночь.

Источник: Ракурс


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