Погода в Україні 1 січня 2019 року

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Погода в Україні 1 січня 2019 року буде без опадів, синоптики прогнозують мінливу хмарність в більшості областей. Але на заході очікується дощ з мокрим снігом. Також місцями можливий туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде змінних напрямків 3−8 м/с, в західних і північних областях південно-західний 7−12 м/с, на заході місцями будуть пориви 15−20 м/с.

Темперaтурa в зaхідних oблaстях, Житoмирській, Вінницькій, нa півдні Oдеськoї oблaсті і в Криму внoчі тa вдень буде близькo 0°. У Сумській, Пoлтaвській, Хaрківській, Лугaнській тa Дніпрoпетрoвській oблaстях внoчі буде дo -7−12°, a вдень дo -3−8° мoрoзу. Нa решті теритoрії Укрaїни внoчі буде -2−7° мoрoзу, вдень від 4° мoрoзу дo 1° теплa.

Геомагнітний фон в Україні 1 січня буде спокійним, магнітних бур не буде.

Нагадаємо, яку погоду обіцяють синоптики українцям в новорічну ніч.