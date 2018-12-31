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Ракурс
Кібератака на медіа США / Фото: mojahedin.org

Кібератаку на медіа США здійснили за допомогою вірусу Ryuk — Los Angeles Times

31 гру 2018, 14:40
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Вірус-вимагач Ryuk могли використати хакери для реалізації кібератаки на ЗМІ США, серед яких газета Los Angeles Times і видавничий дім Tribune Publishing. Однак точна причина атаки, за даними федеральної влади, залишається невстановленою.

Як повідомив видавець газети San Diego Union-Tribune Джефф Лайт, йдеться про зловмисну атаку на компанію з боку комп’ютерних хакерів.

Кібератака завадила Chicago Tribune, Baltimore Sun та низці інших видань опублікувати рекламу в суботу. У Tribune Publishing зауважили, що робота новинних сайтів не порушувалась, пише «Голос Америки».

Tribune Publishing повідомив ФБР про атаку в п’ятницю. Станом на неділю ФБР не відреагувало на прохання надати коментар.

У Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США раніше цьогоріч попереджали про вірус Ryuk.

Нагадаємо, у 2018 році видавничий дім продав газети Los Angeles Times і San Diego Union-Tribune за 500 млн дол. біотехнологічному мільярдерові Патріку Сун Сіону.

Вчора повідомлялося, що за інформацією американських ЗМІ, атака була здійснена з-за меж Сполучених Штатів. Вважається, що метою кібератаки було відключення інфраструктури, а саме серверів, а не крадіжка інформації. У Tribune Publishing вперше виявили шкідливе програмне забезпечення 28 грудня.

Нагадаємо, під час нещодавньої кібератаки на Пентагон хакери отримали доступ до інформації про 30 тис. співробітників Міністерства оборони США.


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