«Ви перестанете бути першим у православному світі»: Кирило пригрозив Варфоломію страшним судом через Україну

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https://racurs.ua/ua/n116321-vy-perestanete-buty-pershym-u-pravoslavnomu-sviti-kyrylo-prygrozyv-varfolomiu-strashnym-sudom.html

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Предстоятель Російської православної церкви Кирило написав у листі Вселенському патріарху Варфоломію про «страшний суд». Також у документі міститься й погроза, зокрема, зазначено, що у разі підтримки Варфоломієм релігійної політики щодо України, він перестане «бути першим у православному світі».

Кирило засудив дії Константинополя щодо об'єднаної помісної церкви в Україні, висловивши «біль, подив і обурення». Окрім цього, в РПЦ не визнають рішення Константинополя про скасування рішення від 1686 року щодо тимчасового підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, пише «ВВС Україна».

«А завдані Вами страждання православних українців підуть за Вами на страшний суд безстороннього Господа нашого», — наголошується в листі Кирила.

Нещодавно російський патріарх говорив про «криваві конфлікти» через храми і «духовну загибель» України.

Нагадаємо, 5−6 січня митрополит Епіфаній на запрошення Вселенського патріарха поїде на богослужіння у Константинополь до Варфоломія, після чого йому мають вручити томос про автокефалію Православної церкви України. Очікується, після цього кроку інші помісні православні церкви світу почнуть поступово визнавати українську церкву.

15 грудня 39-річного митрополита Єпіфанія Думенка обрали главою нової Української православної церкви на Об'єднавчому соборі. Він має титул митрополита Київського і всієї України.