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Фото: Інформатор

«Вы перестанете быть первым в православном мире»: Кирилл пригрозил Варфоломею страшным судом из-за Украины

31 дек 2018, 14:02
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Предстоятель Российской православной церкви Кирилл написал в письме Вселенскому патриарху Варфоломею о «страшном суде». Также в документе содержится и угроза, в частности, указано, что в случае дальнейшей поддержки Варфоломеем религиозной политики в отношении Украины, он перестанет «быть первым в православном мире».

Кирилл осудил действия Константинополя относительно создания поместной церкви в Украине, выразив «боль, недоумение и возмущение». Кроме этого, в РПЦ не признают решение Константинополя об отмене решения от 1686 года о временном подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату, пишет «ВВС Украина».

«А нанесенные Вами страдания православных украинцев пойдут за Вами на страшный суд беспристрастного Господа нашего», — отмечается в письме Кирилла.

Недавно российский патриарх говорил о «кровавых конфликтах» из-за храмов и «духовной гибели» Украины.

Напомним, 5−6 января митрополит Епифаний по приглашению Вселенского патриарха поедет на богослужение в Константинополь к Варфоломею, после чего ему должны вручить томос об автокефалии Православной церкви Украины. Ожидается, что после этого шага другие поместные православные церкви мира начнут постепенно признавать украинскую церковь.

15 декабря 39-летнего митрополита Епифания Думенко избрали главой новой Украинской православной церкви на Объединительном соборе. Он носит титул митрополита Киевского и всея Украины.


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