Украинскую станцию радиоразведки "Кольчуга-М" приобрел Израиль

https://racurs.ua/n116320-ukrainskuu-stanciu-radiorazvedki-kolchuga-m-priobrel-izrail-smi.html

Racurs.ua

Станцию радиоразведки «Кольчуга-М» приобрел Израиль. Такую информацию сегодня обнародовали ряд изданий, ссылаясь на данные ImportGenius. Соглашение между Киевом и Иерусалимом якобы было заключено в марте 2018 года.

Входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром» компания «Укрспецэкспорт» продала израильской компании Airsom Ltd. модернизированную «Кольчугу-М», отмечает Defence Blog, который первым опубликовал подобную информацию.

Напомним, что благодаря отсутствию активных излучений, «Кольчугу» не могут выявить средства радиоэлектронной разведки.

На текущий момент пресс-службы «Укроборонпрома» и «Укрспецэкспорта» не отреагировали на появление сообщения о продаже станции радиоразведки израильской стороне.

Также напомним, что в свое время с украинской «Кольчугой» был связан громкий международный скандал. В апреле 2002 года бывший майор госохраны Николай Мельниченко дал показания Большому жюри Сан-Франциско, рассказав о разговоре тогдашнего президента Леонида Кучмы и руководителя «Укрспецэкспорта» о деталях «спецоперации» относительно возможной продажи «Кольчуг» Багдаду в обход международных санкций. Этот скандал нанес мощный удар по имиджу Украины в мире.