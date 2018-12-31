Українську станцію радіорозвідки “Кольчуга-М” придбав Ізраїль

https://racurs.ua/ua/n116320-ukrayinsku-stanciu-radiorozvidky-kolchuga-m-prydbav-izrayil-zmi.html

Racurs.ua

Станцію радіорозвідки «Кольчуга-М» придбав Ізраїль. Таку інформацію сьогодні оприлюднила низка видань, посилаючись на дані ImportGenius. Угода між Києвом та Єрусалимом нібито була укладена у березні 2018 року.

Дочка державного концерну «Укроборонпром» — компанія «Укрспецекспорт» — продала ізраїльській компанії Airsom Ltd. модернізовану «Кольчугу-М», зазначає Defence Blog, який першим оприлюднив подібну інформацію.

Нагадаємо, що завдяки відсутності активних випромінювань, «Кольчугу» не можуть виявити засоби радіоелектронної розвідки.

Наразі прес-служби «Укроборонпрому» та «Укрспецекспорту» не відреагували на появу повідомлення про продаж станції радіорозвідки ізраїльській стороні.

Також нагадаємо, що свого часу з українськими «Кольчугами» був пов’язаний гучний міжнародний скандал. У квітні 2002 року колишній майор держохорони Микола Мельниченко дав свідчення Великому журі Сан-Франциско, розповівши про розмову тодішнього президента Леоніда Кучми та керівника «Укрспецекспорту» про деталі «спецоперації» щодо можливого продажу «Кольчуг» Багдаду в обхід міжнародних санкцій. Цей скандал завдав потужного удару по іміджу України у світі.