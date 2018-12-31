Шторм “Усман” на Філіппінах забрав життя майже 70 осіб / Фото: ANITH

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Шторм «Усман» на Філіппінах вже забрав життя 68 осіб, однак рятувальники не виключають подальшого росту кількості загиблих. Відомо, що 57 осіб загинули у гірському регіоні Бікол, розташованому на південний схід від Маніли, ще 11 смертей зафіксовано на центральному острові Самар.

Головною причиною такої кількості жертв називають зсуви ґрунту і повені (багато людей потонуло), повідомляє AFP.

«Я боюся, що ця (кількість загиблих — ред.) все ще буде зростати, тому що є багато областей, які ми тільки будемо очищати», — зазначив представник управління цивільної оборони регіону Бікол Клаудіо Юкот.

Нагадаємо, 29 грудня на Філіппінах стався землетрус, а після нього регіоном прокотився шторм «Усман», який приніс сильні зливи, повені та зсуви ґрунту. Щонайменше 17 осіб все ще вважаються зниклими безвісти, ще понад 40 тис. було евакуйовано в межах країни.