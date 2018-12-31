Трагедія у Магнітогорську: відео моменту вибуху, кількість жертв зросла (ФОТО, ВІДЕО)

Оприлюднено відео моменту вибуху у Магнітогорську

https://racurs.ua/ua/n116318-tragediya-u-magnitogorsku-video-momentu-vybuhu-kilkist-jertv-zrosla-foto-video.html

Racurs.ua

Вибух будинку в Магнітогорську, який стався сьогодні вранці, зафіксувала відеокамера, що була встановлена в одному зі складів у тій самій будівлі.

На кадрах можна побачити, як спочатку блимає освітлення, потім все починає трястися, після чого відбувається яскравий спалах світла і зображення зникає. Судячи із відеозапису, все сталося о 6.02, повідомляє 74.ru

Згідно з оновленими даними, у під’їзді були прописані 111 осіб, ще дев’ятеро знімали там житло (всього 120). Відома доля 52-х осіб: четверо загинули, 16 евакуйовані, госпіталізовано ще чотири людини (зокрема й двоє дітей), 28 мешканців вийшли на зв’язок.

За словами рятувальників, ситуацію ускладнює морозна погода, що змушує співробітників російського МНС змінюватися досить часто. Найближчої доби фахівці стежитимуть за станом двох сусідніх під’їздів цього будинку. Прогнозується, що завтра евакуйовані люди зможуть забрати речі зі своїх квартир.

Нагадаємо, вранці 31 грудня в російському Магнітогорську завалилася секція 10-поверхового житлового будинку. За офіційними даними, причиною став вибух газу. Пошкоджено або зруйновано 48 квартир.