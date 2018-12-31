Трагедия в Магнитогорске: видео момента взрыва, число жертв возросло (ФОТО, ВИДЕО)

Обнародовано видео момента взрыва в Магнитогорске

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Взрыв дома в Магнитогорске, произошедший сегодня утром, зафиксировала видеокамера, которая была установлена в одном из складов в том самом здании.

На кадрах можно увидеть, как сначала мигает освещение, затем все начинает сотрясаться, после чего происходит яркая вспышка света и изображение пропадает. Судя по записи, все произошло в 6.02, сообщает 74.ru

Согласно обновленным данным, в подъезде были прописаны 111 человек, еще девять снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек: четыре погибли, 16 эвакуированы, госпитализированы еще четыре человека (в том числе два ребенка), 28 жильцов вышли на связь.

По словам спасателей, ситуацию осложняет морозная погода, что заставляет сотрудников российского МЧС меняться достаточно часто. В ближайшие сутки специалисты будут следить за состоянием двух соседних подъездов этого дома. Прогнозируется, что завтра эвакуированные люди смогут забрать свои вещи из квартир.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске обрушилась секция 10-этажного жилого дома. По официальным данным, причиной стал взрыв газа. Повреждены или разрушены 48 квартир.