Шторм «Усман» на Филиппинах унес жизни почти 70 человек / Фото: ANITH

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Шторм «Усман» на Филиппинах уже унес жизни 68 человек, однако спасатели не исключают дальнейшего роста количества погибших. Известно, что 57 человек погибли в горном регионе Бикол, расположенном на юго-востоке от Манилы, еще 11 смертей зафиксированы на центральном острове Самар.

Главной причиной такого количества жертв называют оползни и наводнения (многие люди утонули), сообщает AFP.

«Я боюсь, что это (количество погибших — ред.) все еще будет расти, потому что есть много областей, которые мы только будем очищать», — отметил представитель управления гражданской обороны региона Бикол Клаудио Юкот.

Напомним, 29 декабря на Филиппинах произошло землетрясение, а после него регионом прокатился шторм «Усман», который принес сильные ливни, наводнения и оползни. По меньшей мере 17 человек все еще считаются пропавшими без вести, еще свыше 40 тыс. были эвакуированы в пределах страны.