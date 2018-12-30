Кібератака викликала перебої з друком та розповсюдженням газет у США

Метою кібератаки було відключення інфраструктури

https://racurs.ua/ua/n116289-kiberataka-vyklykala-pereboyi-z-drukom-ta-rozpovsudjennyam-gazet-u-ssha.html

Racurs.ua

Кібернапад викликав серйозні перебої з друком і розповсюдженням низки популярних американських газет у суботу.

Зокрема, постраждали видання Los Angeles Times, Wall Street Journal, New York Times, Chicago Tribune, San Diego Union-Tribune, New York Daily News, Orlando Sentinel, West Coast Journal і Baltimore Sun, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що це найбільший збій у сфері друкованої преси в США за останнє десятиліття.

Так, редакція газети San Diego Union-Tribune зазначає, що більшість підписників не змогли отримати газету в суботу, оскільки комп’ютерний вірус інфікував бізнес-системи та заважав її публікації.

За інформацією американських ЗМІ, атака була здійснена з-за меж Сполучених Штатів. Проте ще не відомо, хто саме за нею стоїть — інша держава чи якась із хакерських організацій. Наразі вважається, що метою кібератаки було відключення інфраструктури, а саме серверів, а не крадіжка інформації.

У видавничому домі Tribune Publishing зазначають, що вперше виявили відповідне шкідливе програмне забезпечення в п’ятницю.

Наразі американські правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, під час нещодавньої кібератаки на Пентагон хакери отримали доступ до інформації про 30 тис. співробітників Міністерства оборони США.