Кибератака вызвала перебои с печатью и распространением газет в США

Кибератака вызвала перебои с печатью и распространением газет в СШАhttps://racurs.ua/n116289-kiberataka-vyzvala-pereboi-s-pechatu-i-rasprostraneniem-gazet-v-ssha.htmlRacurs.ua
Кибернападение вызвало серьезные перебои с печатью и распространением ряда популярных американских газет в субботу.
В частности, пострадали издания Los Angeles Times, Wall Street Journal, New York Times, Chicago Tribune, San Diego Union-Tribune, New York Daily News, Orlando Sentinel, West Coast Journal и Baltimore Sun, сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что это наибольший сбой в сфере печатной прессы в США за последнее десятилетие.
Так, редакция газеты San Diego Union-Tribune отмечает, что большинство подписчиков не смогли получить газету в субботу, посколько компьютерный вирус инфицировал бизнес-системы и мешал ее публикации.
По информации американских СМИ, атака была осуществлена из-за пределов Соединенных Штатов. Однако в настоящее время не известно, кто именно за ней стоит — другое государство или какая-то из хакерских организаций. Сейчас считается, что целью кибератаки было отключение инфраструктуры, а именно серверов, а не кража информации.
В издательском доме Tribune Publishing отмечают, что впервые обнаружили соответствующее вредоносное программное обеспечение в пятницу.
Сейчас американские правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Напомним, во время недавней кибератаки на Пентагон хакеры получили доступ к информации о 30 тыс. сотрудников Министерства обороны США.