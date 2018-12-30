Юрий Луценко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116288-zakazchik-ubiystva-gandzuk-uje-ustanovlen-lucenko-video.html

Racurs.ua

Фамилия заказчика убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк уже установлена.

Но ее озвучат только тогда, когда будет собрано достаточное количество доказательств. Об этом в эфире «5 канала» заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, аналогичная ситуация сейчас и с расследованием убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Генпрокурор отмечает, что это расследование можно завершить за месяц, однако для этого нужно получить оригинал записей, сделанных майором Николаем Мельниченко, и устройство, на котором они записаны. Однако, отмечает Луценко, экс-охранник второго президента Украины Леонида Кучмы предоставлять их отказывается еще с 2004 года.

«Почему отказывается? Спросите у Николая Мельниченко. При этом не забудьте у него спросить, за что он получил два миллиона долларов», — отмечает Луценко.

Что касается расследования убийства журналиста Павла Шеремета, то, по словам генпрокурора, очень серьезно сузился круг подозреваемых в совершении этого преступления.

«С нескольких тысяч до нескольких сот», — отмечает Луценко и добавляет, что в настоящее время следствие еще устанавливает исполнителей.

Генпрокурор подчеркивает, что даже ФБР не смогло помочь в расследовании этого преступления.

Луценко также анонсировал в начале следующего года судебные процессы над наиболее известными лицами, причастными к преступлениям против участников Евромайдана.

Напомним, Гандзюк умерла 4 ноября от травм, полученных в результате покушения на нее, совершенного 31 августа.