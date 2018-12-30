Юрій Луценко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116288-zamovnyka-vbyvstva-gandzuk-vje-vstanovleno-lucenko-video.html

Racurs.ua

Прізвище замовника вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк вже встановлене.

Проте його озвучать лише тоді, коли буде зібрано достатню кількість доказів. Про це в ефірі «5 каналу» заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За словами Луценка, аналогічна ситуація зараз і з розслідуванням вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Генпрокурор зазначає, що це розслідування можна завершити за місяць, однак для цього потрібно отримати оригінал записів, зроблених майором Миколою Мельниченком, та пристрій, на якому їх записано. Проте, наголошує Луценко, екс-охоронець другого президента України Леоніда Кучми надавати їх відмовляється ще з 2004 року.

«Чому відмовляється? Запитайте у Миколи Мельниченка. Заодно не забудьте в нього запитати, за що він отримав два мільйони доларів», — зазначає Луценко.

Щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, здійсненого 20 липня 2016 року, то, за словами Генпрокурора, дуже серйозно звузилося коло підозрюваних у вчиненні цього злочину.

«Із декількох тисяч до декількох сот», — зазначає Луценко й додає, що наразі слідство ще встановлює виконавців.

Генпрокурор наголошує, що навіть ФБР не змогло надати жодної допомоги в розслідуванні цього злочину.

Луценко також анонсував на початку наступного року судові процеси над найбільш відомими особами, причетними до злочинів проти учасників Євромайдану.

Нагадаємо, Гандзюк померла 4 листопада від травм, отриманих внаслідок замаху на неї, здійсненого 31 серпня.