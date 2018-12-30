Паркан на Перекопському перешийку, фото: RT

https://racurs.ua/ua/n116287-parkan-na-pivnochi-okupovanogo-krymu-sporudjenyy-z-nespravnostyamy-prykordonnyky.html

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Споруджений Росією паркан на Перекопському перешийку в окупованому Криму містить відверто несправні елементи.

До того ж, він був споруджений із значним відставанням від графіка — за два роки замість запланованих трьох місяців. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розповів прес-секретар Держприкордонслужби (ДПСУ) Олег Слободян.

За його словами, в окупованому Сімферополі в листопаді затримали директора підприємства «Дедал», яке займалося розробкою та встановленням технічних елементів цих загороджень, Ігоря Сушка. Його звинуватили в спробі дати хабара на суму 2,5 млн рублів (майже 1 млн грн) керівництву місцевого відділення російського ФСБ. Ця сума повинна була переконати силовиків країни-агресора закрити очі на наявні несправності й підписати приймальні акти.

Слободян також звертає увагу на вартість спорудження країною-агресором загороджень на півночі окупованого Криму. За інформацією чиновника, спорудження цього паркану довжиною 50 км обійшлося Росії на суму майже 2,9 млн. дол., тобто вартість одного кілометра загороджень становила 60 тис. дол. (майже 1,7 млн грн). Слободян наголошує, що перекопський паркан складається лише із загороджень та систем візуального та дистанційного контролю.

Для порівняння прес-секретар ДПСУ наводить вартість «стіни», споруджуваної Україною на кордоні з Росією, яка, на відміну від паркану в окупованому Криму, також включає фортифікаційні й інженерні споруди (рів, вал, рокадну дорогу) та елементи бойового й технічного прикриття. Вже споруджено понад 400 км стіни, де вартість одного кілометра складає 52 тис. дол. (майже 1,5 млн грн).

Нагадаємо, нещодавно Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ заявила про спорудження паркану в північній частині Криму, покликаного захистити окупантів від проникнення «диверсійно-розвідувальних груп». За словами українських прикордонників, цей паркан розташований вглиб окупованого півострова, з материкової частини України його не помітно.