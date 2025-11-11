Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ускладнено рух у пункті пропуску «Дяківці», карта: «Вікіпедія»

Через російські обстріли ускладнено рух у пункті пропуску на кордоні з Румунією — ДПСУ

11 лис 2025, 12:00
999

Через масовані російські повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці», розташованому у Чернівецькій області на кордоні з Румунією, наразі відсутнє промислове електроживлення.

Про це сьогодні, 11 листопада, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

У зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання, — розповіли у відомстві. — Просимо враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску «Красноїльськ» та «Порубне».

Ускладнено рух у пункті пропуску «Дяківці», карта: «Вікіпедія»

Нагадаємо, в ніч на сьогодні у Румунії за 5 км від кордону з Україною зафіксували падіння російського безпілотника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів