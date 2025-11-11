Ускладнено рух у пункті пропуску «Дяківці», карта: «Вікіпедія»

Ракурс

Через масовані російські повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці», розташованому у Чернівецькій області на кордоні з Румунією, наразі відсутнє промислове електроживлення.

Про це сьогодні, 11 листопада, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

У зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання, — розповіли у відомстві. — Просимо враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску «Красноїльськ» та «Порубне».

Нагадаємо, в ніч на сьогодні у Румунії за 5 км від кордону з Україною зафіксували падіння російського безпілотника.