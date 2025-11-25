На Закарпатті інкасатори вивозили до кордону чоловіків у броньовику. Фото: поліція

На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили військовозобов’язаних до кордону в броньованому авто.

Поліцейські, прикордонники та співробітники СБУ викрили двох працівників однієї з банківських установ, які організували незаконний трансфер і переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Для цього 42-річний та 58-річний мешканці Львівщини використовували службовий інкасаторський автомобіль. Про це 25 листопада повідомила поліція Закарпаття.

Чоловіків ховали у спеціальній захисній капсулі, яка знаходилася всередині авто. Таким чином чоловіків перевозили з Львівської області до міста Берегове на Закарпатті. Далі громадян переправляли через ліс на територію Угорщини.

За свої послуги інкасатори брали з особи 16 тис. 500 дол. Транспортування до кордону коштувало 1 тис. 500 дол, а перетин кордону оцінювався у 15 тис. дол.

Ділків затримали у селі Яноші Берегівського району. Правоохоронці зупинили інкасаторське авто саме в момент, коли фігуранти перевозили чергового «клієнта» до лінії держкордону.

Дії затриманих кваліфікували дії за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який разом із двома цивільними організовував втечу військовослужбовців безпосередньо з частин. А спільники вже переправляли СЗЧшників через кордон. Такі «послуги» коштували від 5 до 7 тис. дол.