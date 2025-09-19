Екс-командир ЗСУ з Дніпра заробляв на дезертирах. Фото: ОГП

https://racurs.ua/ua/n209200-zatrymaly-eks-komandyra-zsu-yakyy-zaroblyav-na-dezertyrah.html

Ракурс

У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який заробляв на дезертирстві бійців.

Екс-офіцер Збройних сил України разом із двома цивільними організовував втечу військовослужбовців безпосередньо з частин. А спільники вже переправляли СЗЧшників через кордон. Такі «послуги» коштували від 5 до 7 тис. дол. Ділки отримували готівку, а втікачів перевозили таємно, щоб не дізналися безпосередні командири. Про це 19 вересня Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Правоохоронці задокументували спробу вивезення двох солдатів з навчального центру. Дезертирам ділки обіцяли «повний захист» — від транспортування до прикриття у разі перевірок. Організатора та його спільників затримали під час отримання хабаря.

Колишньому офіцеру інкримінують пособництво у дезертирстві та перешкоджання законній діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України.

Також організатор схеми причетний до справи про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської обласної ради. Він був одним з тих, хто допоміг їй служити лише «на папері». Суд в тій справі призначив йому покарання з випробуванням строком на три роки. Незважаючи на це, майор продовжив злочинну діяльність. Затримали його в одному з гральних закладів Дніпра.

Нагадаємо, 18 вересня на хабарі погорів заступник начальника одного із відділів департаменту Міністерства оборони України. Підполковник юстиції отримав від посередника 12 тис. дол. за незаконне переправлення військовозобов’язаного через український кордон.