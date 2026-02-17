Колишній заступник начальника Одеського ОТЦК нажив майна на майже 40 млн грн. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212118-eks-zastupnyk-kerivnyka-odeskogo-otck-nezakonno-zbagativ-na-mayje-40-mln.html

Ракурс

Корупцію в Територіальних центрах комплектування продовжують викривати правоохоронці.

Колишній заступник начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його теща отримали підозру у незаконному збагаченні та легалізації майна. Обидва фігуранти перебувають за межами України, їх місцезнаходження встановлюється. Про це 17 лютого повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що впродовж 2020−2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн грн, що більш ніж на 6 тис. 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні доходи.

Зокрема, у колишнього ТЦКшника знайшли п’ять автомобілів преміум-класу загальною вартістю понад 12 млн грн:

Mercedes-Benz GLE 43 AMG,

Mercedes-Benz GLS 350d,

Mercedes-Benz V-Klasse,

BMW X7 XDrive 30D,

Toyota RAV4 Hybrid,

Mazda CX-5.

Також фігурант нажив три житлові будинки із земельними ділянками у селищі Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн грн;

Крім того, було виявлено понад 1,58 млн грн, які екс-посадовець вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.

Правоохоронці наголосили, що офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі придбання. Також зловмисник організував набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його злочинне походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік.

Екс-посадовцю ТЦК повідомили про підозру за ст. 368−5 (незаконне збагачення), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація легалізації майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 366−2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

А матері дружини фігуранта повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 (пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) ККУ.

Нагадаємо, ДБР викрило корупційну схему під час постачання гнилих продуктів для ЗСУ на Дніпропетровщині. Організував схему начальник продовольчої служби однієї з військових частин, який діяв у змові із власником та директором компанії, яка постачала продукти для Збройних сил.