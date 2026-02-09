Корупційну схему під час постачання продуктів для ЗСУ викрило ДБР. Фото:

Корупційну схему під час постачання продуктів для ЗСУ на Дніпропетровщині викрило ДБР.

Організував схему начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Зловмисник діяв у змові із власником та директором компанії, яка постачала продукти для Збройних сил. Суть схеми полягала у так званих безтоварних операціях. Посадовці підписували акти приймання-передачі на повний обсяг продукції, тоді як фактично до військових частин доставляли лише її частину. Решту продукції списували через підконтрольних осіб. Про це 9 лютого повідомило Державне бюро розслідувань.

Виявилося, що частина отримувала не лише неповний обсяг продуктів, але й самі харчі були гнилими. Зокрема, це стосувалося овочів та фруктів.

Посадовець отримував гроші за те, що приймав неякісні продукти та не направляв рекламаційні листи. Розмір «відкату» становив до 50% від вартості поставок. Таким чином за тиждень ділки «заробляли» 1 млн грн.

А корупційні гроші зловмисник використовував, щоб облаштувати собі комфортне життя. Він придбав нерухомість у двох житлових комплексах, придбав кілька автомобілів преміум-класу та інші дороговартісні речі. Майно він оформлював на близьких осіб.

Під час обшуків в офіцера вилучили авто, документи на нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів на близько 8 млн грн. Також у нього знайшли боргові розписки на 120 тис. дол.

Керівника продовольчої служби затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Також підозру отримала його підлегла з продовольчої служби тилу логістики, яка брала гроші у постачальників за списування неякісних продуктів та передавала частину керівнику. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. За це передбачається до 4 років тюрми.

Нагадаємо, керівник фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, яка виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, привласнив гроші, призначені для виплат військовим. Упродовж 2023−2025 років зловмисник маніпулював фінансовими даними та реквізитами банківських карток військових. Він зумів вкрасти 9,7 млн грн, частину яких витратив на азартні ігри.