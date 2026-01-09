Посадовець Рівненського ТЦК брав хабарі. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n211365-posadovec-rivnenskogo-tck-brav-habari-avtomobilyamy-dbr.html

Ракурс

Керівництво Рівненського ОТЦК та СП викрили в корупції.

Так, заступник начальника Рівненського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки погорів на хабарництві. Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних, які мали на це законні підстави. Тим, хто відмовлявся платити, погрожував створити штучні перешкоди. Про це Державне бюро розслідувань 9 січня повідомило у Telegram.

Воєнком вимагав від 10 до 12 тис. дол. — залежно від підстав, за якими чоловік мав отримати відстрочку або бути знятим з розшуку. А для приховування хабарів він вигадував різні схеми.

Так в одному із задокументованих випадків зловмсиник доручив своїм підлеглим придбати за хабар автомобіль, доклавши частину грошей з попередніх «надходжень» та зареєструвати його на підставну особу.

Люксовий джип купили і передали у повне користування керівнику. Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, і він зміг оформити документи без перешкод.

Наразі триває досудове розслідування. Посадовцю інкримінують ч. 3 ст. 368 (прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Зловмисника відправили під арешт та призначили заставу в 2 млн. 271 тис. грн. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітника Корабельного районного ТЦК Миколаївської області підозрюють у систематичному застосуванні фізичного насильства до військовозобов’язаних під час проведення мобілізації. На зловмисника надійшло щонайменше 30 скарг на неправомірні дії ТЦКшників під час перевірок військово-облікових документів.