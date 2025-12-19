На трасі Одеса-Рені після російського обстрілу ввели обмеження на рух транспорту. ФІото:

https://racurs.ua/ua/n210994-suttievi-obmejennya-vvely-na-trasi-odesa-reni-pislya-rosiyskogo-obstrilu.html

Ракурс

Рух вантажівок припинили трасою М-15 Одеса-Рені у п’ятницю, 19 грудня.

Відповідне рішення після російського обстрілу ухвалила Рада оборони Одеської області. При цьому поки що невідомо, як довго триватиме заборона. Про це керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Просимо власників транспортних компаній та водіїв врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень, — наголосив очільник ОВА.

Тим часом Державна прикордонна служба поінформувала, що російська атака ускладнила доїзд до низки пунктів пропуску в Одеській області. Громадян, які перетинають кордон на в’їзд в Україну в напрямку Одеси, попереджають про обмеження руху. Прикордонники рекомендують обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також КПП «Мамалига» та «Сокиряни» у Чернівецькій області як пріоритетні напрями перетину кордону.

Зазнається, що в пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою на Вінниччині вже спостерігається збільшення руху транспорту.

У мережі пишуть про російську атаку по мосту в селі Маяки. А голова Центру радіотехнологій Сергій Флеш поінформував, що минулої ночі по мосту вдарили 10 російських БпЛА типу «Шахед», ще п’ять дронів вдарили сьогодні вдень. Крім того, сьогодні туди летіла балістика.

Нагадаємо, 18 грудня в Одеській області обмежували рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою. Це сталося через те, що росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.