Усложнено движение в пункте пропуска «Дяковцы», карта: «Википедия»

Из-за российских обстрелов затруднено движение в пункте пропуска на границе с Румынией — ГПСУ

11 ноя 2025, 12:00
999

Через масовані російські повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці», розташованому у Чернівецькій області на кордоні з Румунією, наразі відсутнє промислове електроживлення.

Про це сьогодні, 11 листопада, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

У зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання, — розповіли у відомстві. — Просимо враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску «Красноїльськ» та «Порубне».

Ускладнено рух у пункті пропуску «Дяківці», карта: «Вікіпедія»

Нагадаємо, в ніч на сьогодні у Румунії за 5 км від кордону з Україною зафіксували падіння російського безпілотника.

Источник: Ракурс


