Российский дрон снова обнаружили в Румынии, фото: «Укринформ»

Российский дрон упал в Румынии во время ночной атаки на Одесщину

11 ноя 2025, 11:14
У Румунії в розташованому у гирлі Дунаю прикордонному з Україною повіті Тулча у ніч на сьогодні, 11 листопада, на тлі чергової масованої російської повітряної атаки на Одещину сталося падіння дрона.

Згодом на землі були виявлені ймовірні уламки безпілотника. Про це повідомляє прес-служба Міністерства національної оборони Румунії.

Зазначається, що вночі росіяни атакували українські порти на Дунаї і румунські радари зафіксували присутність груп безпілотників у районі, прилеглому до національного повітряного простору країни, що призвело до превентивної активації систем протиповітряної оборони.

Погодні умови на південному сході країни завадили літакам, що виконували місії з патрулювання повітряного простору, піднятися в повітря, — зауважили у відомстві.

Зазначається, що о 00.07 було оголошено тривогу у північній частині повіту Тулча, а на українському боці Дунаю, в районі порту Ізмаїл, було зафіксовано велику кількість вибухів.

О 01.09 було зафіксоване падіння безпілотника в районі румунського села Грінду, приблизно за 5 км від кордону.

Румунські військові, які прибули на місце події, повідомили про наявність можливих уламків безпілотника. Територія була огороджена для проведення розслідування.

Источник: Ракурс


