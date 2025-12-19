Рашисты снова атаковали энергетику Одесщины, фото: ДТЭК

Російські загарбники сьогодні, 19 грудня, знову вдарили по енергетиці Одеської області.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

І знову пошкодження значні, а відновлення потребує часу. Наші бригади працюють на місцях. В першу чергу повертаємо світло обʼєктам критичної інфраструктури, — зазначили у компанії.

Дякуємо жителям Одеси та області за стійкість. Розуміємо, наскільки важко, — додали у ДТЕК. — Працюємо 24/7, щоб якнайшвидше повернути світло.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Петровський на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що цієї ночі внаслідок російської атаки постраждала і залізнична інфраструктура Одещини.

Розтрощено пост на одній із станцій, а наша залізничниця — сигналістка отримала уламкове поранення, — зазначив він. — Нашу колегу відразу доставили до лікарні, колеги поруч. Поранення некритичне, але роблять операцію.

Попри руйнування рух в одеському вузлі забезпечено, додав Петровський.