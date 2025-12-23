Ликвидация пожара в Одесской области, фото: ГСЧС

На Одещині рятувальники кілька днів рятувальники ліквідовували пожежу на промисловому підприємстві, спричинену російськими ударами.

Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

За цей час ворог 5 разів повторно атакував обʼєкт, через що виникли нові руйнування та зріс масштаб займання, — зазначили у відомстві. — На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці працювали понад 100 рятувальників ДСНС.

Назву підприємства не повідомляють.

Нагадаємо, рашисти сьогодні масовано атакували безпілотниками південь Одещини — пошкоджено цивільне судно та інфраструктуру.