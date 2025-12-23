Ракурсhttps://racurs.ua/
Ликвидация пожара в Одесской области, фото: ГСЧС
В Одесской области несколько дней ликвидировали пожар — за это время враг еще пять раз атаковал объект (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n211043-v-odesskoy-oblasti-neskolko-dney-likvidirovali-pojar-za-eto-vremya-vrag-esche-pyat-raz-atakoval.htmlРакурс
На Одещині рятувальники кілька днів рятувальники ліквідовували пожежу на промисловому підприємстві, спричинену російськими ударами.
Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.
За цей час ворог 5 разів повторно атакував обʼєкт, через що виникли нові руйнування та зріс масштаб займання, — зазначили у відомстві. — На щастя, обійшлося без постраждалих.
На місці працювали понад 100 рятувальників ДСНС.
Назву підприємства не повідомляють.
Нагадаємо, рашисти сьогодні масовано атакували безпілотниками південь Одещини — пошкоджено цивільне судно та інфраструктуру.