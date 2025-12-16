Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтоженный россиянами склад. Фото: Одесская ОВА

Оккупанты уничтожили склад с бойлерами и обогревателями в Одесской области (ФОТО)

16 дек 2025, 11:54
999

Одеська область у ніч на 16 грудня зазнала чергових атак з боку російської армії.

Минулої ночі окупанти спрямували на регіон кілька десятків «шахедів» та «гераней». Унаслідок атаки на території одного з підприємств спалахнула масштабна пожежа. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Росія продовжує тероризувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників, — зазначив очільник області.

Спалахнув склад із побутовою технікою — бойлерами та обігрівачами. Пожежу вже ліквідовано. Крім того, співробітники ДСНС змогли врятувати поруч розташований склад логістичної кампанії. На щастя, ніхто не постраждав.

Знищений росіянами склад. Фото: Одеська ОВА

Знищений росіянами склад. Фото: Одеська ОВА

Знищений росіянами склад. Фото: Одеська ОВА

Знищений росіянами склад. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, вночі 16 грудня російський безпілотник атакував корівник на території ферми в селі Жернівка Чернігівської області. Внаслідок влучання загинули сім корів й була пошкоджена сільськогосподарська техніка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров