Країна-агресор Росія у ніч на 16 грудня атакувала Україну 69-ма безпілотниками.

З російських Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово й Гвардійського в окупованому Криму противник запустив ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів. Захищали українське небо від ворожого «заліза» авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Військові заявили про знешкодження 57 ворожих БпЛА на півдні та сході країни. Також було влучання 10 ударних дронів на семи локаціях.

У ДСНС поінформували, що в Чернігівській області внаслідок падіння російського БпЛА загорілася покрівлі корівника на території ферми в селі Жернівка Новгород-Сіверського району. Загинули сім корів, а сільськогосподарська техніка була пошкоджена. Пожежу вже ліквідували.

У Чернігівській ОВА заявили й про пошкоджений будинок у Куликівській громаді Чернігівського району.

Нагадаємо, вночі 16 грудня російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок в Запоріжжі. Виникла пожежа у чотирьох помешканнях, квартири на двох поверхах будинку вигоріли. Троє осіб постраждали.