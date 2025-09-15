Російські дрони та ракети вночі влучили у 13 локаціях. Фото:

Ракурс

Країна-агресор Росія здійснила чергову ракетно-дронову атаку по Україні.

У ніч на 15 вересня ворог атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Бєлгородської областей. А 84 дрони були запущені з Курська, Брянська, Орла, Міллєрово й Приморсько-Ахтарська. Протистояли цим цілям авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Попередньо відомо, що захисники неба збили або подавили 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання ракет та 25 дронів на 13 локаціях.

Зокрема, під атакою ворожих безпілотників була Дніпропетровська область. Як поінформував у Telegramголова ОВА Сергiй Лисак, були влучання у кількох громадах регiону. Так, у Юр’ївськiй громадi сталася пожежа на території транспортного підприємства. У Криворізькому районi також виникло зaймaння через удари агресора.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 вересня російська армія вгатила двома ракетами по сільськогосподарському підприємству в Сумській області. Внаслідок обстрілу поранено 12 людей, які були залучені до збору урожаю. Близько 30 тракторів, комбайнів та автомобілів було пошкоджено.