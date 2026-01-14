Сили ППО збили 10 реактивних дронів. Фото:

Російські реактивні БпЛА 14 січня намагалися атакувати Київ.

В період з 7.00 по 17.00 ворог активізував повітряні атаки в напрямку міста Київ. Для знищення повітряних цілей залучалися усі необхідні засоби, зокрема авіацію. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Заявляється про збиття 10 із 10 реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях. Спеціалісти після вивчення уламків з’ясують тип БпЛА та його корисне навантаження.

У Повітряних силах поінформували, що ворожа атака продовжується. Звичайні «шахеди» та БпЛА інших типів фіксуються на півдні від української столиці.

Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу! — зазначили військові.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні. Ворог запускав три балістичні ракети «Іскандер-М», а також 113 ударних БпЛА. ППО змогла знешкодити одну балістичну ракету та 89 ворожих дронів. А дві балістичні ракети та 24 ударних дрони на 13 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на трьох локаціях.