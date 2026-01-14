Новини
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

113 БПЛА та три ракети атакували Україну в ніч на 14 січня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

14 січ 2026, 09:28
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 січня (з 18.30 13 січня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Рашисти застосували:

  • три балістичні ракети «Іскандер-М» із Ростовської та Воронезької областей РФ;
  • 113 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів (близько 70 із них — «шахеди»). Запуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 89 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на сході та півночі країни;
  • зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на трьох локаціях.

Джерело: Ракурс


