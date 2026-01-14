Новини
Ракурс
Рашисти за добу втратили 990 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 990 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

14 січ 2026, 08:57
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгення в Україну втратили вже близько 1 млн 221 тис. 940 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 14 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 550 танків;
  • 23 тис. 902 бойові броньовані машини;
  • 36 тис. 98 артилерійських систем;
  • 1 тис. 603 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 275 одиниць засобів ППО;
  • 434 літаки;
  • 347 гелікоптерів;
  • 106 тис. 428 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 163 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 74 тис. 119 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 42 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні та 42 авіаційних ударів, застосував 25 ракет й скинув 78 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 7 тис. 967 дронів-камікадзе та здійснено 3 тис. 768 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 74 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

  • Волоська Бакалія Харківської області;
  • Маломихайлівка Дніпропетровської області;
  • Залізничне, Різдв’янка, Долинка, Комишуваха Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та техніки противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БПЛА.

Джерело: Ракурс


