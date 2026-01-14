Російські загарбники за добу втратили 990 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n211439-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-990-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгення в Україну втратили вже близько 1 млн 221 тис. 940 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 14 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 550 танків;
- 23 тис. 902 бойові броньовані машини;
- 36 тис. 98 артилерійських систем;
- 1 тис. 603 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 275 одиниць засобів ППО;
- 434 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 106 тис. 428 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 163 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 74 тис. 119 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 42 одиниці спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.
Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні та 42 авіаційних ударів, застосував 25 ракет й скинув 78 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 7 тис. 967 дронів-камікадзе та здійснено 3 тис. 768 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 74 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:
- Волоська Бакалія Харківської області;
- Маломихайлівка Дніпропетровської області;
- Залізничне, Різдв’янка, Долинка, Комишуваха Запорізької області.
Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та техніки противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БПЛА.