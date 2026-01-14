Рашисты за сутки потеряли 990 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгення в Україну втратили вже близько 1 млн 221 тис. 940 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 14 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 550 танків;

23 тис. 902 бойові броньовані машини;

36 тис. 98 артилерійських систем;

1 тис. 603 одиниці РСЗВ;

1 тис. 275 одиниць засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

106 тис. 428 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 163 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

74 тис. 119 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 42 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні та 42 авіаційних ударів, застосував 25 ракет й скинув 78 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 7 тис. 967 дронів-камікадзе та здійснено 3 тис. 768 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 74 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

Волоська Бакалія Харківської області;

Маломихайлівка Дніпропетровської області;

Залізничне, Різдв’янка, Долинка, Комишуваха Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та техніки противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БПЛА.