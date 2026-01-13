Сечеславские десантники сорвали подготовку оккупантов к штурму под Покровском. Фото:

ЗСУ зірвали підготовку російських окупантів до штурмових дій.

У мікрорайоні Шахтарський, що неподалік Покровська в Донецькій області, розвідка зафіксувала ротацію ворога та концентрацію сил для наступу. Після цього по позиціях окупантів Сили оборони застосували реактивну артилерію «Град». Про це 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада повідомила у Facebook.

Захисники здійснили залп з 10 снарядів, які накрили район скупчення сил противника. Внаслідок ударів була знищена легка техніка, а також уражена живу силу окупантів.

Попередньо відомо, що загарбники втратили шістьох штурмовиків. Внаслідок цього ворог був змушений припинити активні дії на цій ділянці.

У бригаді поінформували, що це лише один з епізодів щоденної бойової роботи українських підрозділів на Покровському напрямку.

Нагадаємо, бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської показала, як нищать росіян. За півдня українські БпЛА уразили бронетехніку, кілька автомобілів, квадроцикл й укриття в самому Покровську. Також оборонці провели дистанційне мінування, а також відпрацювали дронами по піхоті й бліндажах.