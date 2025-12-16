Знищений росіянами склад. Фото: Одеська ОВА

Одеська область у ніч на 16 грудня зазнала чергових атак з боку російської армії.

Минулої ночі окупанти спрямували на регіон кілька десятків «шахедів» та «гераней». Унаслідок атаки на території одного з підприємств спалахнула масштабна пожежа. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Росія продовжує тероризувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників, — зазначив очільник області.

Спалахнув склад із побутовою технікою — бойлерами та обігрівачами. Пожежу вже ліквідовано. Крім того, співробітники ДСНС змогли врятувати поруч розташований склад логістичної кампанії. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі 16 грудня російський безпілотник атакував корівник на території ферми в селі Жернівка Чернігівської області. Внаслідок влучання загинули сім корів й була пошкоджена сільськогосподарська техніка.