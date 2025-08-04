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Ракурс
Наслідки атаки російських БпЛА. Фото: ДСНС

«Шахеди» атакували Одещину — виникли масштабні пожежі (ФОТО)

4 сер 2025, 09:25
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Російські ударні безпілотники атакували Одеську область.

У понеділок вночі, 4 серпня, на Одещині внаслідок дронової атаки спалахнули масштабні пожежі. Вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували загоряння. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Зазначається, що найбільші руйнування були зафіксовані на території радіоринку. Там внаслідок пожеж згоріли десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа виникла в недіючому гуртожитку. Вогонь вже загасили.

А в Одеському районі вогнем був пошкоджений приватний будинок. Пожежу на подвір’ї самотужки ліквідував господар обійстя.

У ДСНС поінформували, що ніхто внаслідок дронової атаки не загинув і не постраждав.

Наслідки атаки російських БпЛА. Фото: ДСНС

Наслідки атаки російських БпЛА. Фото: ДСНС

Наслідки атаки російських БпЛА. Фото: ДСНС

Наслідки атаки російських БпЛА. Фото: ДСНС

Наслідки атаки російських БпЛА. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 1 серпня росіяни завдали удару безпілотником типу «Молнія» по Київському району Харкова. Дрон влучив у дерево й пошкодив скління багатоквартирного житлового будинку. П’ятьох постраждалих госпіталізували, ще п’ятеро отримали допомогу медиків на місці.

Джерело: Ракурс


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