Ракурс
Масштабні пожежі на Одещині. Фото: ДСНС

Масштабні пожежі спалахнули на Одещині внаслідок атаки дронів

9 жов 2025, 08:55
999

Армія РФ 9 жовтня атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

У регіоні внаслідок дронової атаки спалахнули масштабні пожежі. Вогонь охопив два житлові будинки, адміністративну будівлю й автозаправну станцію. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Також велика пожежа на території обʼєкту портової інфраструктури. Там горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами.

До гасіння пожеж залучалися рятувальники, були задіяні 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також четверо добровольців та пожежне авто.

Масштабні пожежі на Одещині. Фото: ДСНС

Масштабні пожежі на Одещині. Фото: ДСНС

Масштабні пожежі на Одещині. Фото: ДСНС

Масштабні пожежі на Одещині. Фото: ДСНС

Масштабні пожежі на Одещині. Фото: ДСНС

Масштабні пожежі на Одещині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 8 жовтня російські окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у Прилуцькому районі Сумщини. Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, до гасіння якої довелося залучати роботизовану техніку.

